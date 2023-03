Xô aposentadoria! Ana Maria renova com a Globo

Boatos rolavam soltos no mundo das fofocas de uma possível substituição da loira das manhãs com o ‘Mais Você’

Depois que Paola Carosella esteve no programa de Ana Maria Braga, o mundo das fofocas teve que lidar com os internautas dizendo que a chefe poderia substituir a apresentadora do ‘Mais Você’. Acontece que Ana renovou com a Globo e matou dois coelhos com uma cajadada só: aposentadoria e afastamento do seu programa matinal.

De acordo com Flávio Ricco, o contrato assinado tem validade até 2025 e prevê que ela ficará no comando do seu programa até lá.

O Notícias da TV ainda apurou e contou que os bastidores comemoraram a assinatura do contrato pela apresentadora com a emissora.