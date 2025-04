Xiii!!! Paulo Silvestrini vai dirigir Cauã e Bella Campos em ‘Vale Tudo’

Amores, estava atualizando as fofocas, sobre o caso de Cauã, com minha instrutora de pilates enquanto fazia a famigerada prancha. E, gente, fiquei sabendo que o diretor artístico do folhetim quer recuperar o ambiente saudável entre os atores da novela, e para isso acontecer, vai dirigir, pessoalmente, as cenas da dupla que polemizou na última semana. O caso realmente foi sério, socorro!

Bem, de acordo com o jornalista Gabriel Vaquer, houveram mudanças na direção do set em que os atores Cauã Reymond e Bella Campos contracenam. A partir desta quarta-feira (23), o diretor artístico Paulo Silvestrini será o responsável por dirigir as cenas com os intérpretes de César e Maria de Fátima.

Segundo o colunista, a medida vai ser seguida até Cauã e Bella se reconciliarem ou conseguirem conviver juntos sem trocarem faíscas nos bastidores de ‘Vale Tudo’. Vaquer também reforçou que a proposta para dirigir — pessoalmente — as cenas da dupla polêmica foi sugerida pelo próprio Silvestrini.

O jornalista ainda divulgou que, nos próximos dias de gravação, Cauã e Bella vão contracenar em três longas sequências de cenas entre o casal trambiqueiro da novela. Uma das sequências será composta por beijos intensos entre César e Maria de Fátima.

Ainda segundo Vaquer, as cenas que serão dirigidas por Silvestrini serão decisivas para o desenvolvimento da trama que vai exibir o início da relação entre César e Odete Roitman.

Vale ressaltar que, ao lado da autora Manuela Dias, o diretor Paulo Silvestrini é a figura responsável pela nova versão da trama exibida originalmente no fim da década de 1980.