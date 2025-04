Xandão está com o braço quebrado? Saiba o que aconteceu com o Ministro

Amores, estava em uma cafeteria mega badalada com algumas amigas em Ipanema, e enquanto estava a espera do meu chá gourmet, fiquei sabendo que um ministro do STF foi visto com uma tipoia. E como a curiosa que sou, fui em busca de mais detalhes sobre o assunto e descobri que ele fraturou o tendão durante um treino de luta. Gente, fiquei de boca aberta com esse fato.

Acontece que, nesta terça-feira (22), o ministro Alexandre de Moraes surgiu em um julgamento usando uma tipoia. O fato despertou a curiosidade dos participantes do “Núcleo 2”, da denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) sobre a tentativa de golpe de Estado.

E, de acordo com a coluna Radar, da Veja, o magistrado se lesionou durante um treino de muay thay. Apesar de ser um exímio lutador desta arte marcial tailandesa, Moraes rompeu o tendão e precisou passou por uma cirurgia para se recuperar. Segundo a coluna, o procedimento foi realizado durante o feriadão.