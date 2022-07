Perdeu tudo: Whindersson é despejado de sala comercial por falta de pagamento

Justiça de São Paulo deu a ordem e juiz deu o prazo de 15 dias para desocupação do imóvel

Pai amado, é vish atrás de eita e a gente ama uma fofoca imobiliária. Whindersson Nunes foi despejado de sala comercial por falta de pagamento. O juiz do caso deu 15 dias para o humorista desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de despejo compulsório.

A proprietária do imóvel entrou com a ação por causa das irregularidades no pagamento do aluguel e porque uma obrigação acordada entre as partes não foi cumprida.

Quando Whindersson alugou a sala, prometeu que instalaria os aparelhos de ar-condicionado no local. Jpa entendemos que o humorista não cumpriu a parte do acordo.

Whindersson tem o prazo de 15 dias para sair do imóvel e sua assessoria ainda não se pronunciou sobre o caso.