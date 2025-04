Whindersson Nunes  volta aos palcos após deixar clínica de reabilitação e arranca gargalhadas em SP

Ele voltou, Brasil! E voltou com TUDO! O humorista Whindersson Nunes fez um comeback daqueles na noite de domingo (7), em São Paulo, depois de um período afastado dos holofotes para cuidar da saúde mental. E olha… o menino de Bom Jesus está mais afiado do que nunca!

Com a estreia do espetáculo “Isso Definitivamente Não é Um Culto”, Whindersson mostrou que segue sendo um dos nomes mais potentes da comédia nacional. A plateia foi ao delírio, e ele? Brilhou como nos velhos tempos — mas com aquele toque de amadurecimento que só quem enfrentou grandes batalhas carrega no olhar.

Vale lembrar que o comediante havia se internado voluntariamente em uma clínica psiquiátrica em fevereiro de 2025, uma decisão corajosa e inspiradora, diga-se de passagem. Na época, sua equipe soltou um comunicado tranquilizador:

“Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama.”

E cumpriu a promessa, viu? Poucas semanas depois da alta, ele reaparece no palco como uma verdadeira fênix, pronto para fazer o Brasil rir — e refletir! O novo show já está dando o que falar e promete rodar o país levando não só piada, mas também aquele recado poderoso: cuidar da mente é prioridade!

Whindersson, você é gigante! Bem-vindo de volta ao palco da vida.