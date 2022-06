Whindersson fala sobre perda de filho: “Não posso perder a essência da fé nunca”

Em entrevista ao podcast ‘Primo Cast’ o humorista contou mais sobre o momento da perda do seu filho

Ai gente, escorreu uma lágrima aqui e eu revivi todo um momento que acompanhei ao máximo e sofri como se fosse da família. A perda do filho de Whindersson Nunes e Maria Lina ainda é muito comentada pela mídia e em entrevista ao podcast ‘Primo Cast’ o humorista contou mais detalhes sobre o momento de dor.

“Assim quando ele nasceu eu orava no banheiro me ajoelhar e pensava: ‘Cara, é para me ajoelhar, eu ajoelho, eu choro, mas salva meu filho!’ Não aconteceu. Aí vem aquela parada de você dizer para você mesmo: ‘Meu Deus, eu não tenho que provar nada para você’. Não é porque você diz que eu tenho que fazer, as coisas saem como saem”, disse Whindersson.

Whindersson Nunes falou sobre a perda do seu primeiro filho, João Miguel: “Eu não posso largar a essência da fé e de Deus, nunca”. 🗣 pic.twitter.com/dHyLO7xKaa — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 19, 2022

O humorista ainda contou que depois de um tempo uma angústia muito grande tomou conta do seu coração. “Depois passava o tempo e uma angústia muito grande assim, uma parada de voltar o sentimento, eu falava: ‘Cara, deixa eu sonhar’. Aí você vai vendo sua fé perdendo e aí você tenta ficar se enganando, e aí é o equilíbrio, não posso perder a essência da fé nunca”, disse.

Vale lembrar que o filho do casal, João Miguel, morreu em uma segunda-feira do mês de maio de 2021. O bebê nasceu prematuro de 22 semanas e estava sob cuidados médicos em uma maternidade de São Paulo. Força Whind e Maria!