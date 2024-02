Whindersson Nunes anuncia seu retorno aos palcos

O humorista se apresentará durante duas semanas seguidas, na casa de comédias Clube do Minhoca.

Finalmente esse momento chegou! Após ficar um bom tempo sem se apresentar, recentemente o humorista Whindersson Nunes anunciou a sua volta aos palcos, através das suas redes sociais.

De acordo com o comunicado, Whindersson se apresentará em uma casa de comédia no centro da capital paulista, o Clube do Minhoca, nos 15 primeiros dias do mês de abril. Vale ressaltar que a venda de ingressos para a apresentação ainda não começou.