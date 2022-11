Whindersson leva invertida de Deputado Federal: “Chapéu vai ser o que Vitão lhe deu”

Humorista comenta sobre o uso da camiseta do Vasco na Copa do Mundo

Jesus amado! Os deputados estão soltos e sem a menor ideia na cabeça, Whindersson usou o seu Twitter para dizer que usaria uma camisa do Vasco na Copa do Mundo, mas levou uma invertida do deputado federal José Medeiros. Na ocasião, o deputado reviveu a treta do fim do relacionamento do humorista com Luísa e o relacionamento da loira com o Vitão.

“Vou assistir a Copa do Mundo com a blusa do Vasco, é o jeito”, escreveu Whindersson. “A roupa você vai poder escolher, já o chapéu não tem como, vai ser o que Vitão lhe deu”, disse o deputado José Medeiros.

O humorista não deixou de dar uma contra resposta ao deputado: “A resposta do deputado federal sobre eu falar sobre pessoas com blusa do Brasil queimando pneus nas ruas, é de lascar, viu?”, escreveu.