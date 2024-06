Whindersson diz que está ‘queimado’ com mulheres do Brasil: “Vou ter que ir pra Índia”

Oi, Whindersson, tenho umas amigas para te apresentar, hein? O humorista abriu seu coração e brincou com seus internautas ao dizer que está em busca de um novo amor e confessou que acredita ter afastado algumas mulheres nos últimos tempos.

Tudo começou quando ele mandou uma cantada para uma influenciadora indiana, divertindo os internautas. “Tô queimado no Brasil com as mulheres. Vou ter que ir pra Índia, acho gatinhas demais”, brincou ele.

Nos comentários da postagem, os internautas reagiram à afirmação de Whindersson. “Tá queimado nada”, disse uma seguidora. “Precisa arrumar uma namorada que seja bonita, centrada e que traga paz para você. Vou rezar por isso”, comentou mais uma.