Whindersson com vergonha

Humorista diz que vai barrar entrevista com sua mãe em podcast

Eu disse que o babado era mais embaixo. Pois é, a fala problemática da mãe do humorista, Whindersson Nunes, chegou até o youtuber, que claramente não gostou nada da história e não ficou calado.

Comentário do humorista em publicação de Hugo Gloss

Em uma publicação de Hugo Gloss sobre a participação polêmica da mãe do piauiense no podcast ‘IELCast’ trazia abaixo trazia o comentário do principal assunto dessa conversa, Whindersson.

O comentário de Whind foi cirúrgico. “Chamam minha mãe para uma entrevista para saberem da minha vida, dá para ver pelo “vídeo liberado”. Eu já falei para minha mãe que meu maior pesadelo era familiar se metendo na minha vida na internet, e pela primeira vez isso está acontecendo”, escreveu o filho.

Whindersson e Valdenice (Foto: Instagram)

E não para por aí. O humorista diz estar envergonhado e que a entrevista não vai sair, ele não medirá esforços para que ninguém se machuque com o ocorrido. “Desculpa, todo mundo, não sei onde enfio a cara, tô morto de vergonha”, finalizou Whindersson.

Eeeeita, fico imaginando o grupo da família numa hora dessas. Fogo no parquinho.