Whindersson revela que ganha R$20 milhões em publicidade no Instagram

Em entrevista ao ‘Podcast Milionário’ o humorista contou que consegue fazer a bufunfa em 12 meses

Minha Nossa Senhora da Bicicletinha sem Freio! Whindersson revelou em entrevista ao ‘Podcast Milionário’ que consegue faturar R$20 milhões no ano se trabalhar só com publicidade dentro do seu Instagram. O humorista ainda revelou que não faltam estratégias para alcançar a bufunfa e que elas devem ser usadas com sabedoria.

“Eu sei mais ou menos quanto eu vou ganhar se eu fizer só aquilo o ano inteiro. Se eu fizer só publicidade no meu Instagram eu vou tirar ali no ano R$20 milhões”, disse o influenciador na entrevista.

O humorista ainda contou que em um ano 300 mil pessoas assistem o seu show. Agora deixo com vocês de fazerem a conta de multiplicação do valor do ingresso pelo público de Whindersson. Milionário do momento? Temos!