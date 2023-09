Web vai a loucura com a apresentação de Luísa Sonza no The Town

Internautas ficaram encantados com sua performance no festival e vê um possível futuro na carreira internacional para a cantora.

Parece que a minha amiga Luísa Sonza fez o nome dela e entregou horrores na sua apresentação no festival The Town neste domingo (3), em São Paulo. A loirinha levou toda a web á loucura, deixando todos impactados com sua apresentação e apostaram que vem muito aí uma carreira internacional para a artista no futuro.



Durante sua apresentação, a cantora usou looks diferentes e apresentou velhos sucessos como “Penhasco”, “Cachorrinhas”, “Coração Cigano”, dedicou a música “ Melhor Sozinha” para a eterna rainha do sofrência Marília Mendonça e a música que fez para o namorado, Chico Moedas, intitulada “Chico”. No momento em que ela cantava a música, o influenciador que assistia ao show da amada, apareceu no telão do festival.



Veja a repercussão dos internautas sobre o show de Luisa Sonza:

LUISA SONZA VOCÊ É A MAIOR VOCALISTS DESSE BRASIL — jv (@sweetenerwrb) September 3, 2023

Luísa sonza maior popstar brasileira da atualidade, esse show no the town a prova disso — gabriel (@erostropical) September 3, 2023

luísa sonza como vc se sente sendo a maior e melhor diva pop desse país? — ester ✦ (@esterxotwod) September 3, 2023