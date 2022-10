Web critica Shay após fala polêmica: “Tenho nojo de ver dois homens se beijando”

Pétala votou em Shay e disse que o peão é machista e manipulador, citando a frase do peão dentro do reality em diálogo com Lucas

A noite de ontem (04) na Fazenda pegou fogo e Shay foi duramente criticado pelos companheiros do reality, recebendo 9 votos da casa para ir para a roça. O peão foi salvo, porque Tiago Ramos levou um voto com peso duplo. Na ocasião, Pétala chegou a expor a fala de Shay para os peões, dizendo que ele é machista, manipulador e não tem peito. “Eu conheço muito bem o olhar de um cara manipulador. Ele atrai muitas pessoas para perto dele e desde o momento que eu te expus no Rodrigo Faro, ele mudou totalmente o olhar dele para um olhar de me repreender. Agora, todo o momento que você me olha, você não desvia o olhar, mas tenta repreender minhas atitudes com o seu olhar”, disse Pétala. Alex ainda tentou defender o amigo, mas foi surpreendido com a revelação: “Alex, sabia que o Shay falou que tem nojo de ver dois homens se beijando? Esse é seu amigo!”, rebateu Pétala. Shay tentou se defender das críticas feitas por Pétala, mas se complicou nas palavras ao dizer: “Cara, se eu tivesse nojo, você acha que eu teria um amigo que… Gente! Se eu tivesse nojo você acha que eu teria um amigo tão próximo?”. Depois Tati ainda disse ter entendido o ponto que Shay quis tocar e que não foi homofóbico, só não soube se expressar direito.