Wanessa relembra reencontro com Dado após 18 anos

Wanessa Camargo foi para o BBB 24 disposta a se entregar para o jogo e contar detalhes sobre sua vida pessoal com Dado Dolabella. A cantora revelou detalhes de como foi o reencontro com o seu amor, Dado Dolabella, após 18 anos casada com Marcus Buaiz, pai dos seus filhos.

“Eu fui pra Chapada dia 2 de abril, conhecer”, falou. “Mas o Dado estava lá também?”, questionou Fernanda. “Foi o dia que eu encontrei com o Dado no meio da rua”, começou contando a artista.

A confeiteira gritou empolgada e Pitel perguntou: “Como foi seu reencontro com o menino Dado? Você quer falar mais sobre isso?”. “Foi a coisa mais surreal do mundo. Depois de 18 anos sem ver”, falou a sister. A alagoana então pergunta se durante todo esse tempo eles não haviam se cruzado.

“A gente se encontrou cruzando a rua, andando na rua. Ele chegou, eu estava descendo a rua, ele parou para falar com umas amigas dele lá. Versão dele, né? Que ele andou, me viu, ficou apavorado, o coração pulando porque a gente não se via… Aí ele falava: ‘Vou lá falar, vou lá falar’, e as amigas: ‘Vai, vai’. Aí, quando estou chegando no meu carro, eu só escuto: ‘Ei!’. Aí eu olhei e tinha um ‘homem das cavernas’, né? Porque ele estava com uma barba até aqui, cabelão hippie”, recordou Wanessa.

“Nem conheceu”, falou Fernanda. “Eu não enxergo de longe, Fê”, explicou ela. “Só que a voz, na hora que eu escutei, falei: ‘Eu conheço essa voz’. Aí o meu coração disparou. Gente, eu juro, eu acho que eu fui pra lua e voltei, foi uma sensação surreal. E aí a gente se abraçou assim, ‘oi’ e tal, e ficou duas horas no meio da rua conversando”, contou a cantora.