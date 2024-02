Wanessa Camargo promete tocar o terror no BBB 24: “Vou virar um bicho se tirarem do vip”

Genteee, a cantora Wanessa Camargo fazer uma avaliação sobre a sua participação até o momento no BBB 24 na madrugada deste sábado (10). A filha do Zezé di Camargo se comparou a Karol Conká e garante que não tem pegado tão pesado na casa quando a Mamacita no BBB 21. Mas Wanessa ameaçou mostrar toda sua fúria se for alguém a tirar do VIP.

segundo a artista, mesmo que ela tenha tido atitudes reprovadas pelo público, ela acredita que não fez nada para ser ter o mesmo cancelamento que Karol Conká teve.

“Eu tenho certeza que igual a Karol eu não fiz. A visão que eu tenho do jogo pode estar de um jeito, e o público vendo de outra. Agora eu vejo como é difícil a gente entender isso lá fora”, comentou. “Às vezes a gente não percebe [o entendimento do jogo]”, disse Marcus.

Wanessa ainda mencionou a participação de Jade Picon no BBB 22 e disse que influenciadora saiu um pouco queimada do reality por causa do embate com Arthur Aguiar, que era o favorito do público. Marcus discordou dela e disparou: “Jade não cometeu tantos erros e não sofreu rejeição.”

Ao falar sobre as próximas dinâmicas do reality, Yasmin Brunet comentou que um deles precisa pegar o Anjo, senão correm risco de caírem no castigo do Monstro e terem de ir do vip para a xepa.

“A gente tem que pegar o Anjo ou vão tirar a gente daqui [do quarto do líder]”, comentou a modelo. “Vão tirar a gente do vip? Eu vou virar um bicho se tirarem do vip… aí vocês vão ter que achar outro apelido. Não ser nem ‘boca de navalha’. Vai ser ‘motosserra'”, disse.