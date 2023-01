Wanessa Camargo e Dado Dolabella irritam turistas na serra do Rio de Janeiro

Casal alugou um sítio para passar o réveillon em Petrópolis e as crianças atrapalharam os turistas que conheciam a cidade

Viiish, segurem as crianças, porque a bruxa tá solta. Os turistas que conheciam Petrópolis, Rio de Janeiro ficaram nervosos com os filhos de Wanessa Camargo. A cantora e Dado Dolabella alugaram um sítio na região das serras para passar o réveillon e Wanessa não deixou de fazer um passeio cultural pela cidade de Dom Pedro I. De acordo com o Jornal Extra, os turistas tiveram que acelerar o passo para fugir do grupo.

“Wanessa Camargo com a cria e Dado entraram junto conosco. Dinheiro por si só não traz classe nem educação mesmo! Tive que acelerar o passo para me livrar da voz de gralha dela, lendo tudo para os filhos em voz alta. O Dado fazendo piadinhas ridículas… Um terror!”, conta a mulher.

A mulher que preferiu não se identificar disse que ela parecia uma garota de 12 anos. “Aparência, roupa e postura. E ele, um moleque skatista de 15 anos”, contou.

Os dois não postaram muitos detalhes sobre a viagem, para entrarem o ano sem muitos olhares nos dois. Aloca!