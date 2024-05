Wanessa Camargo e Dado Dolabella estão juntos novamente

Amoreeesss, parece que os boatos sobre a Wanessa Camargo e o Dado Dolabella terem reatado o relacionamento são reais. Na noite desta sexta-feira, a cantora fez seu primeiro show após sua participação do BBB 24 em São Paulo. Só que antes de subir no palco, ela conversou com a imprensa e confirmou que ela e Dado estão juntos sim.

“A gente já está junto vivendo nossa história. Está tudo bem. A gente quer fazer nosso caminho”, declarou a artista.

Quando Wanessa entrou no BBB 24, ela estava em um relacionamento sério com Dado e, durante toda a atração, ele a defendeu aqui fora. Depois de ser expulsa do reality por agredir Davi Brito, Wanessa ficou reclusa e anunciou que rompeu com o ator em sua entrevista ao Fantástico.