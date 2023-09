Wanessa Camargo afirma que pai foi infiel durante entrevista com Blogueirinha

A cantora deu uma entrevista exclusiva para o ‘De Frente com Blogueirinha’ e não deixou de falar sobre o sue pai, Zezé Di Camargo

Wanessa Camargo esteve no ‘De Frente com Blogueirinha’ e não deixou de falar sobrea infidelidade do sue pai, Zezé Di Camargo. A cantora confirmou que o artista não era fiel e ainda diz que ele poderia ser fiel em relação ao seu caráter

“Trabalhador? Pode ser. Fiel. Não, não é. Pensei em uma coisa, mas não é”, disse ela, dando risada, e completou o seu pensamento. “É fiel com os amigos. Ele é fiel como pessoa, com caráter. Agora, na parte sexual, não. A gente tem que separar: no caráter, ele jamais vai dar uma tacada nas costas de alguém”, afirmou.

Vale ressaltar que hoje ela vive um romance com Dado Dolabella, um relacionamento que surgiu no passado e está sendo revivido agora.