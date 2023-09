Walewska Oliveira deixou uma carta de despedida antes de morrer

A polícia de São Paulo está investigando a hipótese de suicídio como causa da morte da atleta Waleska Oliveira.

A atleta Walewska Oliveira, campeã olímpica pela Seleção Brasileira de Vôlei, morreu na quinta-feira (210, depois de cair do 17º andar de um prédio no bairro do Jardins em São Paulo. Nas investigações, a polícia levanta hipóteses de suicídio.

E também a polícia civil de SP, informou que, encontraram uma carta de despedida da ex-atleta, que se despedia de amigos e familiares. Além disso, tem imagens da câmera de segurança no prédio onde estava antes da queda, registrou Walewska Oliveira entrando sozinha no salão de lazer, que ficava no 17º. O caso segue sendo investigado.

Até a publicação dessa nota, a família da atleta não se manifestou sobre o caso. Walewska Oliveira estava em São Paulo para divulgar seu livro bibliográfico quando tudo aconteceu.