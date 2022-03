Restaurante da família de Vyni dobrou de faturamento com brother no BBB22

Pirão de Costela é o carro chefe da casa que dá nome ao local pela bagatela de R$30

E quem disse que o BBB não faz milagre? Isso mesmo minha gente, o pai do Vyni contou que o faturamento do restaurante da família dobrou com a participação do brother no BBB22.

Restaurante Pirão de Costela dobra de faturamento com Vyni no BBB22 (Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Nós sabemos que o sonho do brother é mudar a realidade da família, mas fazer isso sem nem ganhar a bufunfa de um milhão e meio e nem sair da casa é um feito e tanto. O pai do participante conta que veio gente de outro estado, como São Paulo e Paraná.



Interior de restaurante da família de Vyni BBB22 (Foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

“Olha, eu nem acreditei. Vem gente até de outros estados, como Paraná e São Paulo, para conhecer o restaurante e pede até para tirar foto do quarto do Vinicius, onde ele grava os vídeos dele”, conta Cícero, pai de Vyni.

O restaurante é localizado na cidade de Crato, no Ceará, e pela localização do Google Maps dá para ver que a fama vem do garoto mesmo, pois o nome foi alterado para ‘Restaurante Pirão de Costela – do Vini do BBB’.

Restaurante Pirão de Costela no Google Maps (Foto: Reprodução)

O prato mais famoso do restaurante dá nome ao local, o pirão de costela. Pela bagatela de R$30 é possível provar a iguaria que foi passada de geração em geração. “Foi meu pai quem começou o comércio. E o prato ficou bastante conhecido, as pessoas gostam muito. Um prato dá para duas pessoas”, conclui Cicinho, como é conhecido.

O prato é servido apenas aos finais de semana, pois é preparado pela avó de Vyni, que devido a demanda precisou de um ajudante na cozinha. Sinal que tem dado certo, né?

Baião de dois do Restaurante Pirão de Costela (Foto: Reprodução/Diário do Nordeste/Márcio Silvestre)

O pai também rasgou elogios ao filho. “Ele está sendo quem ele é mesmo. Um garoto inteligente, muito do bem e está mostrando isso na casa”, concluiu. Pode até ser o que ele acha, mas grande maioria das pessoas acham Vyni forçado e um projeto barato de Gil do Vigor.