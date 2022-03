Vyni diz a Douglas Silva que se posiciona, que revida: “Só no ao vivo que você faz isso”

O Acerola está como o Brasil: SEM PACIÊNCIA COM O RAPAZ!

Dessa vez Vyni caiu de verdade! É que o tombo que foi a resposta de Douglas Silva deu ao participante foi um show a parte no ‘Jogo da Discórdia’, nesta segunda-feira, (7). Vyni apontou DG como incoerente no jogo.

Começou o discurso dizendo que não tem problema com ninguém, que não vai mudar seu coração e que ele leva a sério a música do Thiaguinho. Tadeu Schmidt o interrompeu para dizer que ele tinha que explicar o motivo de ter escolhido Douglas. Ele disse que foi porque ele cobra coisas que ele mesmo não tem e que DG disse, em outra atividade, que Vyni não se posiciona.

Vyni diz a Douglas Silva que se posiciona, que revida (Foto: Reprodução)

“As horas que eu acho que eu devo me posicionar. Como eu acho que agora é o momento, eu simplesmente vou lá e faço”, disse o bacharel em Direito, que levou uma invertida de Douglas: “É, só no ao vivo que você faz isso”, disse o ator. EITA!

Vyni se defendeu dizendo que ele não fica o tempo todo com ele, por isso não vê ele se posicionando. “Até porque eu não sou novela pra você andar me acompanhando aqui dentro da casa” e o pai de Morena e Maria Flor respondeu: “Com certeza, nem assisto novela e não quero assistir”.

DG finalizou dizendo que na hora do ao vivo é muito fácil para Vyni colocá-lo ali, porque desde a primeira semana eles se davam bem e do nada ele se afastou. E acha estranho ele não querer construir relações com pessoas fora do quarto do pirulito. EITA BABADO!