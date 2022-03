Douglas Silva e Vyni conversam durante festa e colocam pingos nos i’s

O ator e o bacharel em Direito usaram a festa para se entenderem

A festa de Scooby nesta quarta-feira, (9), rendeu uma lavação de roupa suja bem tranquila entre Douglas Silva e Vyni, viu? Os dois finalmente conversaram sobre as desavenças que tiveram durante o game.

Vyni e Douglas colocam conversam para acertarem as contas (Foto: Reprodução)

Vyni disse a Douglas que era seu fã e pediu perdão se em algum momento deu a entender que não se importava com ele ou que não queria conhece-lo. O rapaz explicou que ele prioriza muito os outros e se esquece dele mesmo e do que é importante para ele.

Douglas e Vyni trocaram elogios e conversaram 🤝 pic.twitter.com/QuExW5GmQJ — SPLASH CELEBS (@Splash_Celebs) March 10, 2022

Douglas disse que sente muita falta da aproximação deles e da relação que eles cultivaram no começo do programa. Ao ator ainda falou que a relação deles não é profunda de amizade como Vyni e Eli, mas que dependendo da convivência deles, aqui fora seria outra coisa. E que convivia bem com ele até que disse que talvez ele pudesse ser uma opção de voto.

DG comentou também que ele votou nele por realmente não achar que ele iria ao paredão, só por isso, mas que se arrependeu depois. Os dois tiveram uma conversa muito tranquila e por fim disseram que foi a conversa que esperavam, mas ainda são opções de voto um do outro. A paz voltou para a casa e eu não sei se agradeço ou choro…

DG fala com Vyni que o segundo momento de conflito, foi quando ele votou no Vyni por achar que ninguém mais iria nele. #TeamDouglas pic.twitter.com/5bUxbvYv8x — Douglas Silva 🎲 (@Silva_DG) March 10, 2022