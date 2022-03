Vyni chama Douglas Silva de figurante, que rebate: “Impossível! Protagonizei dois filmes”

Acerola está zero paciência com a cópia mal feita de Gil do Vigor

Que está saindo faísca entre Douglas e Vyni, isso está mais que claro há um bom tempo. Tanto é que um sabe que vota no outro — menos quando Eli está junto para votar com o cearense que vota em quem o crush quer — e no ‘Jogo da Discórdia’ não poderia ser diferente.

Ao montar seu esquema ontem, (28), na atividade, o bacharel em Direito apontou Acerola como figurante, alegando que ele é a pessoa que menos conversa e não tem troca alguma. Rapidamente, DG respondeu: “Impossível! Protagonizei dois filmes, sou ator principal de vários, de séries, não tem como…”, visivelmente incomodado.

E continuando o posicionamento de Vyni, ele se colocou como protagonista — alegando estar vivendo o jogo —; como antagonista, colocou Gustavo, porque o público deve ama-lo; e coadjuvante é Eliezer, porque ele é um porto seguro para ele. A última não entendi.

Já Douglas, começou a atividade dando uma leve cutucada no rapaz: “Me coloco como protagonista. Conhecido como Douglas Silva e vários personagens do mundo”. Ao citar o cearense como figurante, ele foi sucinto que era simples, mas Tadeu Schmidt perguntou: “Explica por favor DG porque o Vyni!”. E DG foi claro: “Porque eu vejo ele dentro do jogo fazendo nada, é simples assim. Não vejo ele se movimentando, ele se movimenta em alguns momentos, mas durante o dia, a gente quase não vê o Vyni”. Mentiu? Jamais!

Ah DG colocou Lina como antagonista, por acha-la forte e inteligente, e Pedro Scooby como coadjuvante, por lhe dar sempre um grande apoio.