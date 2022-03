Caiu um cisco aqui! Vyni se emociona com o que já conquistou no ‘BBB22’

O rapaz pode até ser meio forçado, mas sua história de vida é muito bonita!

Eita que caiu um cisquinho aqui no meu olho ao assistir Vyni emocionado com sua maleta Avon. Na tarde desta quarta-feira, (9), o cearense comentou que precisava lavar seus pinceis e começou a chorar.

“Eu ‘tava aqui pensando que preciso lavar meus pinceis”, disse enquanto mexia em sua maleta da Avon. “Nem pincel eu tinha, bicha! Eu usava base vencida… Olha o tanto de coisa que eu conquistei aqui”, disse o cearense para Laís, que disse que ele venceu na vida, e Eslovênia no Quarto Lollipop.

Em seguida, o bacharel em Direito começou a chorar muito emocionado, provavelmente relembrando da sua vida difícil no Ceará com sua família. Eslovênia o abraçou e Lais disse que era só o início. As duas ainda disseram ao amigo que ele merece muito mais.

Ai Vyni, você merece o mundo! Só parar de fingir que cai que você conquista qualquer coração…

Quem teve uma vida difícil encontra felicidade nas pequenas coisas, ele todo emocionado com o que está conquistando dentro da casa. É só o começo meu amor! 💜✨ #BBB22 pic.twitter.com/9AbmrfeVJj — Vyni 💡 (@vyniof) March 10, 2022