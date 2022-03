Será? Vyni acha que seu propósito no ‘BBB22’ não é jogar e sim fazer bem as pessoas

Póbi do cearense que está praticamente dando tchau a competição…

A eliminação de Jade Picon foi um balde de água fria no pessoal do quarto Lollipop, sem dúvida alguma. E isso fez alguns participantes recalcularem rota como é o caso de Vyni, que está pensando em sua missão no ‘BBB22’.

Na cozinha, o bacharel em Direito conversou com Laís e Eslovênia, e disse: “e quer saber? Hoje eu entendi um dos meus propósitos aqui”. Em seguida, continuou: “Talvez meu propósito não seja ser o melhor jogador, aquele que bola estratégia para salvar o povo, se salvar”.

Segundo ele, se seu propósito for levar alegria, esperança e alívio para seus colegas e for sua missão, ele recebe de Deus com muito orgulho. “E que seja assim de fazer vocês sorrirem num dia triste e de tirar uma risadinha quando eu falo ‘Alô, Crixás!”, se referindo a cidade de Laís. Mas eu nunca o vi falando isso, ok? Mas foi muito fofo e me deu um quentinho no coração, leitor(a)!

Vyni é forçado? Muito! Mas é um menino de bom coração e que merece todas as oportunidades pós ‘BBB’ né? O prêmio pode ser que não seja dele, mas carisma ele tem!