“Vou pesquisar os patrocinadores do Pedro e saber se esse tipo de imagem que eles querem atrelado ao produto”, dispara Luana Piovani

Atriz usou as redes sociais para dizer que a imagem do seu ex-marido não condiz com a imagem que os produtos pretendem passar para o público

Eu disse para vocês que essa história iria ficar cada vez mais confusa, ainda mais quando falamos de Luana Piovani e Pedro Scooby. Depois do bafafá que os dois protagonizaram, a musa disse que vai atrás dos patrocinadores do surfista para ver qual a imagem que eles querem atreladas ao seus produtos, expondo diversos podres do ex-marido e se colocando como mãe solo. “Vou fazer uma pesquisa para saber quais são os patrocinadores do Pedro, vou fazer vídeos para os patrocinadores para saber se esse tipo de imagem que eles querem atrelado ao produto, porque o Brasil é feito de mães solo e eu tenho uma rede de apoio ao meu lado”, disse. Luana ainda cita Mion e diz que ser pai não é deitar e fazer filho, mas sim criar. “Quem escolheu mal e precariamente o pai, fui eu, vou ter que dar uma questionada, porque não é bacana. Ser pai é muito mais que deitar e fazer filho é levantar e criar, dar limite, não introduzir sexualidade”, disparou. “Vamos ver como vai ser aqui, pode ser que eu, apesar de ser brasileira, esteja abrindo diversas discussões aqui em Portugal, porque as mulheres não têm os seus direitos, é preciso ser revisado aqui em Portugal e acho que essa vai ser mais uma bandeira minha”, finalizou.