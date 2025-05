“Vou continuar te amando até o nosso reencontro”, lamentou Marcello Novaes sobre a morte de seu pai

Amiga, estou tomando aquele brunch aqui no Fasano hotel com uns amigos meus que vieram aproveitar o feriadão aqui na cidade, quando uma das minhas fofoqueiras me manda um print do Marcello Novaes.

Acontece que o ator comunicou a morte de seu pai, Jorge Novaes, nesta sexta-feira (2). O intérprete do Jaques da novela “Dona de Mim”, publicou um vídeo em seu perfil do Instagram homenageando o patriarca e ainda comentou sobre a saudade que vai sentir dele.

“Hoje você nos deixou. Foi descansar e dormiu. Mas tenho a absoluta certeza que vai acordar ao lado de Deus. Obrigado por tudo que nos deu. Meu pai, meu amigo, meu amor. Vai deixar muita saudade e um lugar vazio na mesa de casa. Obrigado pelas inúmeras mensagens de melhoras que recebi esses dias. Te amei e vou continuar te amando até o nosso reencontro”, disse ele.

Lembrando que no dia 20 de abril, Novaes havia compartilhado uma foto ao lado do patriarca da família dizendo que Jorge estava internado no hospital. “Volta logo pra casa meu pai! Seu lugar é lá, ao lado da sua família q tanto te ama. Sua presença nos fortalece, tá?! Tenho certeza q virá uma corrente muito positiva. Te amo, te amo, te amo”, escreveu ele.