Modelo não deixou de fazer comentários machistas na sua participação da Fazenda

Gente, alguém tem que dar um jeito nesse Vini Buttel, o garoto escapou da berlinda na prova do chapéu, mas ele não para com comentários de mal gosto com os peões da casa. Em conversa com Thomaz Costa o “galã” contou que vai colocar Tati Zaqui na tarefa do cavalo para ela ter que ficar olhando para o órgão sexual do animal.

“Eu quero ela bem cansada a noite, para dormir. Vou colocar ela para acordar bem cedo. Ela não se cansou, quem cansou foi você, né? Vou colocar ela no cavalo para ficar vendo uma [email protected] desse tamanho aqui”, disse ele.

Thomaz manteve seu corpo fora do diálogo absurdo, mas não deixou de dizer que a musa ficava cansada sim (com teor sexual na conversa dos dois). Chove boy lixo nessa Fazenda.