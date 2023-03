Voto Reverso e paredão quádruplo: entenda a dinâmica do próximo domingo no BBB

O gato do Tadeu Schmidt deu aquele resumão e explicou a dinâmica da próxima semana. Ficou confuso? Deixa que eu te explico tudo

E está rolando mais uma prova do líder de resistência no BBB23, mas enquanto os brothers estão girando no modo Stone, patrocinadora da prova, Tadeu já hablou e revelou a dinâmica da semana. O gato anunciou várias surpresas e vai ter de tudo: imunidade, resta um, voto reverso… Ficou perdido? Eu anotei tudo aqui pra gente se atualizar:

Tadeu explica dinâmica diferente da semana. (Crédito: reprodução)

Poder Curinga: dono do Poder Curinga está imune

Dupla de Anjos: imuniza uma pessoa

Líder indica

Casa vota: cada jogador vai votar em duas pessoas. Os dois mais votados estão no Paredão

Restam dois: 1º e 2º emparedados pela casa vão dar uma imunidade relâmpago cada. Os dois que restarem estão no Paredão.

Prova Bate-Volta: vencedor se livra da berlinda

E assim está formado o Paredão Quádruplo! Agora é acompanhar os próximos capítulos pra ver o que vai rolar!