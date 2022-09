Voo de Justin Bieber para o Rock In Rio custou R$1,3 milhão

Cantor americano chegou horas antes do seu show em um jato ‘Bombardier Global 7500’

Quem pode, pode, né mon amour! Justin Bieber não economizou na sua apresentação no Brasil, e enquanto uns acreditavam que o cantor não subiria nem no palco, ele chegou faltando poucas horas para o seu show em um dos jatos mais modernos do mundo, o ‘Bombardier Global 7500’. O voo custou na faixa dos R$1,3 milhão. Pai herói!

Os dados são uma projeção da empresa de fretamento de jatos e helicópteros que trabalhou para o festival.

A aeronave em questão é uma das maiores do mercado quando falamos de jato. Com 16,6 metros de cabine, podendo transportar até 19 passageiros. O jato ainda tem uma suíte principal com cama queen e privacidade do restante da cabine.

Chuveiro, wi-fi, área de entretenimento e guarda-roupa, vocês podem colocar na lista também.