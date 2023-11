‘Voltei para casa’, Anahí se emociona durante show do RBD no Rio

No primeiro show da Soy Rebelde Tour no Brasil , a cantora abriu o coração para falar com os fãs.

Nem sou muito ligada ao REBELDE, mas é muito emocionante essa declaração da interprete da Mia sobre o Brasil. A cantora Anahí se emocionou horrores junto dos fãs ao fazer um lindíssimo discurso durante o primeiro show da Soy Rebelde Tour no Brasil. Durante a apresentação que aconteceu nesta quinta-feira (9) no Rio de Janeiro, a artista ficou com os olhos cheios de lágrimas e se declarou para o país. “12 anos depois eu voltei para a minha casa, para minha casa! Tenho que ser honesta e sincera, ainda não falo português [risos]”, começou Anahí. “A vida passou, os anos passaram. Hoje tenho 40 anos, sou mãe. Eu esqueci de muitas coisas, mas você eu nunca, nunca, nunca, poderia esquecer Brasil! É muito bom estar aqui. Amo vocês!”. https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2023/11/11101758/WhatsApp-Video-2023-11-11-at-09.25.38.mp4