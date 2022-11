“Você vende até sua mãe para ser famosa”, dispara Deolane para Deborah na Fazenda

Briga entre as duas acabou em xingamentos e críticas pesadas sobre os familiares da peoas

As previsões são mais animadoras para quem gosta de uma treta pesada em um reality show, afinal A Fazenda está cheio dessas. Principalmente quando olhamos Deolane e Deborah que faltam se pegar no tapa desde o início da edição. Ontem (08), as duas trocaram farpas pesadas e Deolane chegou a falar que Deborah fazia tudo por fama.

“Eu vejo a Deborah muito desleal, nesse negócio de interagir com câmeras, de tentar pegar negócio para chamar atenção. As pessoas estão brigando e ela se envolve, para estar ali no flash”, explicou a advogada.

E não parou por aí, porque a ruiva rebateu os comentários da “mãe”: “Desde o segundo dia, a Deolane começou a me atacar! Ela é uma mulher covarde, ela precisa de baba ovos para construir a fortaleza dela e se manter ali no meio”, disse.

Antes de ser interrompida por Galisteu, Deolane ainda conseguiu berrar: “Você quer fama, você vende até a sua mãe pra ser famosa!”.