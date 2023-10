“Você não vai me roubar minha luz, meu brilho e minha alegria e nem mais um sonho meu”, esbraveja Sheherazade para Jenny

Neste domingo (22/10), a jornalista participou da Hora do Faro, na Record TV e detonou Jenny Miranda na dinâmica das plaquinhas.

Minha gente, Rachel Sheherazade participou do quadro A Fazenda – Última Chance no programa Hora do Faro deste domingo (22/10). A jornalista começou dizendo que lamentou sua saída e culpou Jenny Miranda por não conseguir cumprir seu objetivo financeiro que era dar uma casa para seus filhos.



A jornalista também contou que Jenny agiu com má intenção, pois a mãe de Bia Miranda ficava instigando, para tentar tirar as pessoas do sério. A repórter lembrou que Jenny já havia quase partido pra cima de Kally Fonseca e Cezar Black.



A ex-peoa ainda participou do jogo das placas, que não foi transmitido para os outros participantes que estão no confinamento e distribuiu muitos adjetivos ruins para sua rival de jogo, Jenny Miranda: coitada, desequilibrada, irresponsável, agressiva, encrenqueira, covarde, barraqueira e grosseira.