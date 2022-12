“Você ganhou ou ganhará esse programa só por mérito seu”, Gretchen homenageia Bia Miranda

Na reta final da Fazenda a rainha do rebolado usou as redes sociais para homenagear a neta e dizer que acompanhou toda sua trajetória

Que amor! Gretchen não deixou de acompanhar a sua neta no reality da Record e disse que sempre esteve presente à sua maneira ao lado de Bia Miranda. Em um texto emocionante, ela diz que não quis interferir no jogo para que a sua vitória fosse seu próprio mérito.

“Quando a Bia entrou na ‘Fazenda’, eu fiz uma live e houveram muitos ataques. E eu decidi que não ia mais me pronunciar até o último dia. Como hoje é praticamente um dos últimos paredões, eu fiz questão de vir aqui pra explicar algumas coisas pra você, Biazinha”, iniciou.

A cantora não deixa de dizer que acompanhou toda sua trajetória dentro do reality. “Eu vi todos os momentos do programa em que você participou. Eu vi todas as vezes que você voltou da roça, como fazendeira, cantando minha música, me homenageando. Eu sei daquele dia que você falou que, se você estivesse fazendo alguma coisa errada, eu iria aí pra te tirar. E eu sei que teve gente que falou: ‘Imagina, ela não tá nem aí pra você”, disse.

“Exatamente por causa de vários ataques que eu recebi, não precisa nem dizer de quem, é que eu não fiz vídeos, não fiz mutirões, não me pronunciei. E só estou me pronunciando agora porque o programa praticamente acabou. Eu tenho muita vontade de, no momento em que você sair vencedora – porque tudo que eu quero é que você saia vencedora – de te dar um abraço e de te dizer uma coisa: você ganhou ou ganhará esse programa só por mérito seu. Não teve minha ajuda, não teve mutirão, não teve pedidos, ninguém. Pelo contrário. Muita gente falou da tua educação, do teu jeito de ser mau educada. Eu sei de toda tua história. Você sempre foi muito carinhosa comigo”, disparou.

Muitos ainda vão achar irônico, mas Gretchen explicou que não fez mutirão nem ajudou a neta porque ela “é capaz”.“Eu não te ajudei, eu não fiz mutirão, eu não vou fazer mutirão, porque você é capaz. Você conseguiu chegar até o final sozinha, sem minha ajuda, sem ajuda de ninguém. Você amadureceu muito. Você sofreu sozinha, você foi humilhada sozinha, você se recuperou sozinha, você venceu sozinha”, disse.