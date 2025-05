Você conhece Ralfinho? Filho de Ralf chama atenção pela semelhança com o pai

O cantor Ralf, ícone da música sertaneja, é um dos convidados do programa “Viver Sertanejo”, apresentado por Daniel, que vai ao ar neste domingo (25), logo após o Globo Rural, na TV Globo. A participação promete emocionar os fãs, especialmente aqueles que têm acompanhado os últimos registros do cantor ao lado do filho, Ralfinho.

O jovem, também conhecido como Ralf II, chamou a atenção recentemente após o cantor publicar um raro clique ao lado dele. Discreto e com perfil fechado no Instagram, onde é seguido por apenas 189 pessoas, Ralfinho despertou a curiosidade dos fãs não só pela beleza, mas também pela incrível semelhança física com o pai.

Até pouco tempo, muitos nem sabiam que Ralf, de 63 anos, tinha filhos. Mas ele é pai de quatro: Paola, Ralf (o Ralfinho), Victória e Thom Richardson — este último, inclusive, seguiu os passos do pai e também trabalha com música.

A relação com Ralfinho ganhou destaque após os dois participarem juntos, em 2021, de uma entrevista para o canal do YouTube “Segunda Voz e Cia”. Na ocasião, Ralf falou sobre como o período de isolamento na pandemia o aproximou dos filhos, após anos vivendo na estrada: “São muito educados. A mãe criou bem e adoro todos eles”, declarou o cantor, visivelmente orgulhoso.

Em um post recente, Ralf se derreteu ao falar sobre o herdeiro: “Sabe aquele filho que você pode contar com ele em todos os momentos… esse é ele, meu xará Ralf Segundo… Te amo, meu querido”, escreveu.

A participação de Ralf no “Viver Sertanejo” é aguardada com expectativa, e promete trazer ainda mais à tona a admiração dos fãs não só pelo artista, mas também pela sua vida familiar e sua trajetória pessoal.

Não perca: “Viver Sertanejo” com Ralf, neste domingo (25), logo após o Globo Rural, na TV Globo.