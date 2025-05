“Viver Sertanejo” reune Althair & Alexandre e Diego & Victor Hugo no programa deste domingo

Prepare o café, o coração e o volume da TV, porque o episódio do “Viver Sertanejo” deste domingo, 18 de maio, está simplesmente imperdível! No ar logo após o Globo Rural, o programa apresentado por Daniel recebe duas duplas de gerações bem diferentes, mas com uma paixão em comum: a música sertaneja que toca fundo na alma do brasileiro.

De um lado, os veteranos Althair & Alexandre, que trazem mais de quatro décadas de estrada e sucessos na bagagem. Do outro, os fenômenos da nova geração, Diego & Victor Hugo, que vêm arrastando multidões e milhões de plays nas plataformas digitais.

Althair & Alexandre revivem momentos marcantes da carreira e apresentam a icônica “Tá Nervoso, Vai Pescar”, composição assinada por Alexandre. “Gosto de pescar, então quis fazer uma música em homenagem aos pescadores”, revela ele. Mas nem tudo foi fácil: “Não gostei do começo da música, então falei com o Rick [Rick & Renner], e a gente finalizou em cinco minutos. O Rick é um grande parceiro, temos uma química fantástica.”

Com mais de 1.500 composições gravadas, Alexandre exalta o valor das amizades na música. Eles também relembram a colaboração com o grupo Raça Negra e emocionam ao cantar “Deus Me Livre”, verdadeiro hino para os fãs do sertanejo raiz.

E tem espaço até pra cozinha! Althair mostra que manda bem no fogão e prepara uma rabada mineira com jiló e ovo, receita de família que promete abrir o apetite do público.

Já Diego & Victor Hugo encantam com suas histórias de superação. Antes do estrelato, Diego trabalhou como salva-vidas, enquanto Victor Hugo foi vendedor e operador de telemarketing. Sem dinheiro para comprar instrumentos, Diego improvisou: “Fiz um violão com tábua, tachinhas, linha de anzol e uma lata.”

Victor Hugo emociona ao relembrar a origem da música “Calafrio”, sucesso na voz de Henrique & Juliano. “Nosso empresário queria nos levar para BH, mas eu estava com uma namorada. Entrei no banho e me veio a frase: ‘os nossos corpos se completam mesmo estando longe’. Anotei na hora.”

No palco, a dupla canta hits como “Facas”, “O Alvo” e até a primeira música que Victor aprendeu: “Peito Sadio”, aquecendo o coração de quem está em casa.

Pra fechar o programa com chave de ouro, as duas duplas se unem a Daniel num momento especial para interpretar os clássicos “Laço Aberto” e “Página de Amigos”, num encontro que promete ser histórico e emocionante.

Não perca: “Viver Sertanejo” vai ao ar neste domingo (18), logo após o Globo Rural, na TV Globo. Emoção, boas histórias e muita música boa esperam por você!