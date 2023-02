Viúva de Pelé quebra o silêncio e revela como ele lidava com o tratamento do câncer

Márcia Aoki relembrou as histórias do craque do futebol em entrevista emocionante ao Fantástico

A entrevista de Márcia Aoki, esposa de Pelé, no Fantástico está pra lá de emocionante e arranca lágrimas de quem for preciso. A musa ainda revelou detalhes sobre o tratamento de câncer que Pelé enfrentou em vida. “É muito difícil para eu falar sobre isso. Ele estava melhorando, eu estava fazendo a programação para a gente passar o Natal em casa”, disse. Márcia ainda diz que Pelé não via o tratamento de câncer como um tratamento propriamente dito. “Acredito que ele via como um momento em que ele precisava enfrentar, como enfrentou várias crises. Se ele tinha uma crise ou um problema, ele não pensava na crise ou no problema, ele pensava no que tinha que viver da melhor forma possível. Ele tinha uma energia muito grande. Foi isso que o fez se tornar o Pelé”, contou.