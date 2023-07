Vitória Strada fala pela primeira vez sobre seu término com Marcella Rica

Em entrevista à Revista Quem, a atriz deu detalhes sobre o término e revelou que as duas tem um amor imenso uma pela outra

Não dá para negar que o mundo dos famosos ficou bem abalado quando soube do término de Vitória Strada e de Marcella Rica. Acontece que a atriz falou pela primeira vez sobre o término e não escondeu detalhes, dizendo que as duas ainda sentem um amor imenso uma pela outra.

“A gente tem um amor que é imenso uma pela outra. Ela é a minha [melhor] pessoa no mundo e sempre vai ser. É muito bom receber o carinho das pessoas. Recebemos muito respeito ao longo desse tempo e a gente queria retribuir comunicando e com a mesma forma, com amor e respeito”, disse ela.

Vitória ainda completa, dizendo que o carinho do público tem ajudado bastante. “Onde as pessoas querem sempre apontar quem está errada, não teve nada. A gente se ama muito e a gente está muito grata pelo carinho que a gente está recebendo”, agradeceu.