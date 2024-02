Vitória de Popó em 36 s, Mendigata recém parida lutando e Nego do Borel exterminado pelo Mc Gui: o que aconteceu neste sábado?

Socorroooooooo! Gente, o que foi isso que aconteceu no Fight Music Show? Confesso que eu estava louca para conferir as lutas entre Popó e Bambam e do Mc Gui contra o Nego do Borel.

No caso de Popó e Bambam, a luta durou apenas 36 segundos. Mas foi igualmente lucrativa tanto para os dois, que faturam uma quantia milionária pela vitória e participação. O boxedor aposentado faturou R$ 5 milhões pela vitória contra Bambam, na 4ª edição do Fight Music Show.

Apesar da derrota vexatória, Bambam contou ao portal LeoDias que faturou cerca de R$ 6 milhões como prêmio pela participação e com seus patrocinadores, entre eles a Nike e o site Only Fans.

Já na luta entre Mc Gui e Nego do Borel, o cantor carioca levou a pior e acabou sendo derrotado por nocaute técnico pelo cantor paulista no terceiro round. Ao todo, a luta durou 1 minuto e 54 segundos e ainda rolou uma confusão generalizada entre as equipes dos artistas em cima do ringue.

or último, mas não menos importante, tivemos a disputa entre a eterna Mendigata Fernanda Lacerda e a esposa do boxedor Popó Emilene Freitas. O duelo de boxe das influenciadoras durou quatro rounds e Emilene foi a campeã do combate, por unaminidade dos juízes.