Vitão sobre carnaval: “Não estou tendo tempo de beijar na boca”

Cantor disse que mesmo solteiro não está conseguindo aproveitar a pegação por causa da agitação em Salvador

Vitão sempre dá o que falar com suas entrevistas pra lá de polêmicas. O cantor está curtindo o carnaval de Salvador e disse que não está tendo tempo de beijar na boca. Oi? Isso mesmo, a agitação na cidade está deixando o artista sem tempo.

“Tô com os amigos. Tô com uma florzinha dia inteiro, a Maria. Nós estamos dando rolê, mas te falar , não tô tendo tempo de beijar na boca”, afirmou o artista em entrevista para a Quem.

O cantor ainda comentou sobre a cidade carnavalesca. “É muito gostoso o calor das pessoas aqui, o calor do público, do poder da massa, né? O que a gente tá ouvindo aqui, né? Parece a todo momento que você tá num estádio de futebol, só que é muito maior que o estado de futebol assim e é muito doido ver o carinho que o público tem com os artistas aqui”, finalizou.