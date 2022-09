Vitão rebate críticas ao seu estilo: “Não me prendo a gêneros”

Cantor está explorando um novo lado como artista e explorando novos estilos

Olha ele! Não é de hoje que Vitão tem se mostrado uma metamorfose ambulante e feito mudanças no seu visual e na forma de se vestir. Enquanto alguns usam o cantor como forma de chacota, ele aproveita o bon vivant de uma nova fase sem preconceito aos gêneros e uma liberdade fluida.

“Moda, pra mim, é arte. É poder brincar com nossa imagem nos transformando a cada dia em uma pitada de tudo aquilo que é referência pra nós, que nos apaixona. Se minha vestimenta, meu cabelo, meu rosto ou minha voz causa raiva em você, isso é algo que VOCÊ tem que mudar, não eu”, escreveu o artista no Twitter.

Vitão ainda disse ficar bravo quando não pode entrar em determinados lugares por conta da sua roupa e ainda disse que gosta de brincar com tudo que lhe é disposto. “Roupas, cabelo, pinturas etc, assim como gosto de brincar com minha música”, declarou.