Entrevista para a revista ‘Caras’ esquentou e o cantor não deixou de falar sobre suas experiências sexuais

Nós já sabemos que Vitão tem passado por aventuras sexuais que o fizeram mudar muito, isso não é segredo e ele já falou sobre isso algumas vezes. Em entrevistas para a revista ‘Quem’, o cantor falou sobre o tabu do prazer do homem na próstata e não negou que está aberto para experiências sexuais. Fluido que fala, né?

“Falo sobre minhas vivências no Rio, de transar com as pessoas que eu queria, com minhas experiências boas na cidade, com a natureza. Eu falo sobre prazer na próstata. A gente fala muito pouco e ainda é um tabu gigantesco”, iniciou o cantor.

Ele ainda contou que tem descoberto o prazer de várias formas e conhecendo melhor o seu corpo. “Desde sempre a gente entende que se alguém passar perto do nosso uc, já é rotulado de alguma coisa. Eu tenho descoberto meu corpo cada vez mais, o prazer de formas infinitas”, contou.

“Podemos sentir prazer de muitas formas e não só sexualmente. Mas se a gente se prende ao sexo heteronormaivo, homem, mulher, penetração e gozou. Acabou. A zona de mais prazer do homem é a próstata. Por que a gente esconde isso de si mesmo? Por que a gente não pode falar sobre isso? É só sentir prazer e [email protected] Isso não te encaixota em nenhum lugar”, disse.