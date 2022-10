Vitão nega romance com rapaz: “Ia ser ridículo pegar uma parada tão íntima e criar essa exposição”

Cantor apareceu nas redes sociais para colocar os pratos limpos em relação aos boatos que correram solto nos últimos dias

Olha ele! Jamais pensei que VItão fosse dar a cara a tapa e surgir nos stories para esclarecer os boatos de que ele estaria tendo um caso com outro homem, mas o cantor surgiu lindo e pleno para rebater todas as acusações. Na ocasião, o músico ainda disse que seria ridículo utilizar de uma situação tão íntima para exposição. Para quem não sabe, no meio desse rolê, rolou até prints de conversas dele com o possível affair.

“Se fosse verdade ia ser ridículo pegar uma parada tão íntima e criar essa exposição. Espalhar uma conversa privada com uma pessoa e isso virar notícia. Já seria tão problemático se fosse verdade, e ainda assim é mentira”, desabafou Vitão.

E não parou por aí, porque Vitão ainda diz com todas as letras que tudo não passou de uma mentira: “Ontem, muita gente me mandou uma matéria mentirosa sobre a minha vida pessoal – que eu deveria viver em paz. Me mandaram uma matéria com suposta conversa com um cara, que nem existe. Nunca aconteceu, é mentira. Forjaram um print com uma conversa falsa com uma pessoa”, contou.