Vitão desabafa: “Eu odeio vocês, eu estou ficando doente”

O cantor usou suas redes sociais para desabafar diante a onda de hate que acompanha ele e sua carreira

Viiish! Vitão já enfrenta a onda de hate nas suas redes sociais há muito tempo. Acontece que agora ele usou suas redes sociais para contar que está ficando doente por causa de todos os comentários ruins sobre ele. É importante frisar que Vitão é muito criticado desde o início de sua carreira no mundo da música.

“Eu odeio vocês profundamente, e sim, eu estou ficando doente, cada dia mais desmotivado, inseguro e doente, graças a vocês, graças ao ódio de vocês. Cada dia mais cultivando o ódio dentro de mim por cada um de vocês. Vão se foder cada um de vocês”, disse.

Ele ainda completou: “Se me encontrar vamos sair no soco, para de passar com a porra do carro gritar e sair, bando de covarde”, finalizou no video.