Virginia vende todos os óculos de sua coleção no primeiro dia: “Esgotado”

O sobrenome dela é SUCESSO e isso podemos contar. Nesta segunda-feira, 22, Virginia Fonseca lançou uma linha de óculos escuros. O que ninguém esperava (mas sem espanto) é que todos os produtos esgotaram no primeiro dia, isso mesmo, foi tudo vendido.

Segundo o colunista, Leo Dias, a esposa de Zé Felipe faturou no primeiro dia de vendas o equivalente a R$ 1,4 milhões um total de 700 mil peças produzidas e vendidas. Isso depois do sucesso do seu Sérum e depois do seu perfume, que deu mais de R$ 17 milhões para a influencer.