Virgínia pede desculpa por falta de compromisso de empresa de óculos: “Confiei”

Influenciadora usou as redes sociais para dizer que empresa de óculos que a chamou para fazer uma colab não cumpriu sua parte do acordo e tem cliente sendo prejudicado

Mata a cobra e mostra o pau! Virgínia Fonseca usou suas redes sociais para contar que está passando apuros depois de ter estrelado uma campanha de óculos para uma marca. Aconteceu que a empresa não cumpriu o que prometeu a ela e aos clientes e está tendo problemas nas entregas dos produtos. A loira pediu desculpa e disse que sua imagem não pode ser vinculada ao produto mais.

“Assunto chato, mas necessário, fiz minha linha de óculos com uma empresa e ela não cumpriu com suas obrigações nem com vocês e nem comigo, feito isso, desvinculei da marca e eles continuam usando minha imagem. Tudo que estiverem divulgando, não está certo, eles já foram notificados, inclusive a cumprir, caso estejam passando por problemas manda lá o seu comprovante de compra que a gente vai tentar solucionar os problemas, não esperava que isso fosse acontecer”, disse.

Ela ainda pontua sobre a empresa: “A empresa não é minha, a empresa nunca foi minha, fui contratada para fazer essa colab, a empresa nunca foi minha”, finalizou.