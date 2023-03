Virginia Fonseca vai parar no hospital com suspeita de dengue

A influencer e esposa do cantor Zé Felipe foi levada para o hospital na noite de ontem, com muita dor.

Amores, na noite de ontem, a influenciadora Virginia Fonseca passou por maus bocados. Sentindo muita dor, a gata teve que ser levada para o hospital, onde fez diversos exames para descobrir o que estava acontecendo.

Com suspeita de dengue, a esposa do cantor Zé Felipe contou em seu instagram que devido ao pouco tempo de sintomas a sua médica afirmou que ela terá que fazer o exame novamente após as primeiras 48h após o primeiro exame.

“A doutora disse que pegou três casos de dengue hoje, que está voltando com tudo e pode ser que hoje o exame não dê positivo. Como tem apenas um dia de sintoma, ainda não consegue detectar no exame o que seja… Daqui 48h faço exames de novo”, revelou a influencer.