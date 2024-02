Virginia Fonseca e Zé Felipe estão à espera do primeiro filho homem

Olha eles! Zé Felipe e Virgínia estão esperando o seu primeiro filho homem. O casal deu a notícia por meio de um chá de revelação emocionante que aconteceu na fazenda Talismã de Leonardo, pai do marido da influenciadora.

Por meio de uma live realizada no Instagram de Virginia, os dois decidiram revelar a novidade ao vivo para todos os seus seguidores. A transmissão iniciou com uma missa, realizada na capela da fazenda escolhida para o evento. Na cerimônia, eles contaram com um padre para abençoar a gravidez.

Em seguida, o casal e seus convidados seguiram para o lado de fora da capela, onde foi montado um grande palco para fazer a grande revelação.