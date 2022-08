Virginia Fonseca é acusada de golpe e suposta vítima pede indenização

VIXI!!! Parece que deu ruim para o lado de Virginia. Segundo Lucas Pasin, para UOL, a Influenciadora Virginia Fonseca é acusada de divulgar um curso para desenvolver novos influenciadores e se tornar um fenômeno da internet em parceria com a empresa Plonu Empreendimento Comerciais e Desenvolvimento Empresarial.

Uma comerciante de Governador Valadares, Minas Gerais, alega que pagou o valor de R$ 930,40 pelo serviço e não recebeu de forma devida, ela pede o valor dobrado pago como indenização e ainda 20 salários mínimos por danos morais, um valor equivalente em R$ 24.240,00.

“Os itens ficam sob a chancela e ‘indiscutível influência’. Afinal, sem a intermediação da influenciadora digital, a autora [da ação] não teria comprado o curso, uma vez que soube da oferta por meio das redes sociais de Virgínia”, alega. “Foram feitas várias tentativas de solução amigável desse conflito, sem, no entanto, sucesso algum. Desde a data da compra até o presente, já se passou um ano”, diz também o documento divulgado por Pasin.

“Segundo a ação, a promessa era “transformar pessoas comuns nos próximos fenômenos da internet”, com a divulgação de um vídeo de 17 minutos em que Virgínia falava dos benefícios. O conteúdo não está mais disponível, uma vez que o site do curso foi removido. A autora, que trabalha com venda de calçados pela internet, e tem o sonho de se tornar uma influencer digital, assim como a Ré”, informa o documento na Justiça, publicou o jornalista.