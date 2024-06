Virginia Fonseca aquece os rumores sobre João Guilherme e Bruna Marquezine

Vish! Virginia ficou em uma saia justa ao revelar em seu programa que Bruna Marquezine já está fazendo parte de sua família. Durante o programa Sabadou, do SBT, desta semana, ela viu o nome da atriz em uma brincadeira e citou que ela estaria “ali na família”.

Tudo começou com uma brincadeira entre Virginia Fonseca e Simone Mendes durante a atração. Simone leu a pergunta: “Quem o Zé Felipe [marido de Virginia] beijaria? Em quem o Zé Felipe daria fora? E com quem o Zé Felipe casaria?”. E as opções eram: Bruna Marquezine, Anitta e Deborah Secco.

Com isso, Virginia respondeu: “Vamos ignorar os fatos de com quem essas pessoas estão. Vamos começar pelo ‘casa’. Eu acho…Será que fica muito pesado? É que agora ela tá um pouco na família, né? Ela tá um pouco ali na família… Ah, mas são suposições. Eu acho que ele casaria com a Bruna. Eu acho que ele beijaria a Anitta, é cantora. E eu acho que ele daria um fora na Deborah, mas porque a probabilidade dele encontrar com a Anitta é maior”.